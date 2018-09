CAGLIARI, MARAN: "NON PENSO AL TURNOVER, BUON MOMENTO DEL PARMA"

21/09/2018

"Dobbiamo pensare solo a migliorarci e affrontare questa partita nella maniera giusta. Non possiamo fare diversamente, per fare bene dobbiamo avere tutti questi requisiti e dobbiamo portarli in campo". Queste le parole di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, in vista della sfida di campionato con il Parma. Il mister dei sardi, intervenuto in conferenza stampa, ha proseguito: "Turnover? Considero le partite di volta in volta, quella più vicina è la più importante. Le considerazioni su quella contro la Sampdoria le farò sabato dopo Parma. Dal primo all'ultimo stanno lavorando per essere affidabili e ritagliarsi uno spazio: in stagione saranno tutti utili alla causa. Il Parma è una squadra esperta, solida e che vive un buon momento. Come sempre siamo concentrati su noi stessi. Joao Pedro? Sta bene, ha bisogno di lavorare ancora sulla condizione ma può farlo con un entusiasmo ritrovato".