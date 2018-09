CAGLIARI, MARAN: "FACCIAMO POCHI GOL PER QUANTO PRODUCIAMO"

29/09/2018

Dopo il ko di San Siro contro l’Inter, il tecnico del cagliari, Rolando Maran ha dichiarato: “Oggi abbiamo concluso poco per la mole di lavoro che abbiamo fatto. Venire a Milano, partire bene e subire gol al primo tiro non aiuta. Siamo stati bravi a mantenerci squadra, poi è arrivato il 2-0 che ha concluso la partita ma fino a quel momento siamo stati in gara. La classifica? Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di mantenere la categoria, questo però non ci deve precludere niente. È un campionato difficile, sappiamo di avere le qualità per portare a casa il nostro obiettivo. I gol realizzati sono sicuramente pochi rispetto a quello che abbiamo fatto vedere nelle partite. Sono sicuro che questi numeri cambieranno, sicuramente c’è da lavorare, ma analizzando le partite si vede che lavoriamo. Presto inizieremo anche a segnare i gol che meriteremmo”.