CAGLIARI, MARAN: "DOBBIAMO GIOCARCELA ED ESSERE COMPATTI"

28/09/2018

"Non dobbiamo dar loro la possibilità di innescare i tre attaccanti, concedere il più possibile palloni sporchi perché nella profondità e nell'uno contro uno hanno giocatori formidabili. L'elemento che dà equilibrio è Nainggolan. Noi dobbiamo essere squadra e da lì giocarcela, undici contro undici". Rolando Maran ha spiegato così come il Cagliari può uscire indenne dall'anticipo del sabato sera a San Siro contro l'Inter. Poi l'allenatore rossoblù ha aggiunto: "L'avversario può essere teoricamente più forte, ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità. Questo ti porta a togliere pressione e a creare difficoltà agli avversari. Un altro punto fondamentale sarà la compattezza. Dovremo stare stretti, corti, vicini".