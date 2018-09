CAGLIARI, MARAN AVVERTE: "ATALANTA SQUADRA PEGGIORE DA AFFRONTARE"

01/09/2018

"Penso che, oltre alle sue risapute qualita', sia la squadra peggiore da affrontare in questo momento perche' ha iniziato prima di tutte la preparazione, dunque e' piu' rodata". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran non si fida dell'Atalanta, reduce dall'eliminazione nel playoff di Europa League per mano del Copenaghen. "Non credo che risentira' della fatica per gli impegni ravvicinati, la rosa e' ampia e Gasperini ha effettuato molte rotazioni tra una partita e l'altra. Allo stesso tempo giocare contro una squadra cosi' in forma deve essere motivo di ulteriore stimolo, per come ci approcceremo e come affronteremo le difficolta' di una gara impegnativa - ha proseguito l'ex allenatore del Chievo in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato a Bergamo - Noi abbiamo una nostra identita' da portare avanti e che determina la prestazione. Poi naturalmente in ogni partita dobbiamo cercare quegli accorgimenti che ci possano aiutare a fornire una prova migliore".