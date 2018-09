CAGLIARI, MARAN: "A PARMA PER MIGLIORARE ANCORA"

21/09/2018

"Dobbiamo avere lucidità agonistica, spirito di sacrificio, il tutto unito alle idee che devono dare spessore alle nostre prestazioni. La volontà di crescere, di non mollare sono imprescindibili. Tutto questo dobbiamo portarlo sul campo, l'unico vero giudice del nostro lavoro. Il calcio è fatto di particolari, bisogna analizzarli bene sotto ogni aspetto". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, in vista della partita contro il Parma. Di fronte una squadra in salute, reduce dall'impresa in casa dell'Inter. "Troviamo una squadra che attraversa un buon momento, testimoniato dagli ultimi brillanti risultati. Una neopromossa esperta, solida, costituita da giocatori di categoria. Riparte bene - spiega Maran - e in avanti ha un mio ex giocatore, Inglese, per contenerlo dovremo lavorare di reparto. Andiamo a Parma senza timori ma con la consapevolezza di non potere sbagliare". Sul possibile turnover in vista del turno infrasettimanale: "Giocheremo tre partite in una settimana ma in questi casi la partita più importante è sempre quella che andiamo ad affrontare. Poi finita questa, faro' considerazioni di altro tipo. Ci siamo preparati sapendo di poter contare su un gruppo di giocatori che nell'arco di una settimana fornisce ampie garanzie".