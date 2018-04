CAGLIARI: LYKOGIANNIS IN GRUPPO, PERSONALIZZATO PER HAN

11 aprile 2018

Doppia seduta di allenamento oggi per il Cagliari in vista della sfida di sabato contro l'Udinese alla Sardegna Arena. La giornata è iniziata con una sessione tattica in sala video, per quindi proseguire con la squadra impegnata nel lavoro in palestra. Nel pomeriggio rossoblù in campo: esercizi di attivazione, serie di partitelle a pressione, partita a tema. In chiusura esercizi sulla fase di finalizzazione. In gruppo Lykogiannis, lavoro personalizzato per Han. Terapie per Dessena, Deiola e Farias. Anche domani doppia seduta.