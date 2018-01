CAGLIARI, LOPEZ: "RIGORE? NON MI E' SEMBRATO FALLO"

28 gennaio 2018

Il pari per 1-1 in Crotone-Cagliari soddisfa il tecnico rossoblu Lopez: "In merito al rigore, non mi è sembrato fallo. Comunque la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta, la squadra era pronta e questa è la strada giusta da percorrere. Nonostante un giocatore in meno, siamo rimasti composti in campo".