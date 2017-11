CAGLIARI: LOPEZ "RAFAEL, ANDREOLLI E IONITA TITOLARI"

18 novembre 2017

Il Cagliari domani se la vedrà in trasferta in casa dell'Udinese, il tecnico Diego Lopez ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “Ci aspetta una partita importante, dovremo affrontarla senza nessuna presunzione ma spero che guarderemo poco all'avversario e soprattutto a noi stessi. Andiamo a Udine per vincere, proveremo a giocare come a Torino cercando di commettere meno errori. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, sono tutti convocati tranne Deiola che ha un problema al piede. Titolari di sicuro partiranno Rafel, Andreolli e Ionita. Devo dire che tutti, però, mi stanno mettendo in difficoltà e scegliere l'undici iniziale diventa sempre più difficile. Van der Wiel? Ha grandi potenzialità ma deve rimettersi fisicamente, adesso sta meglio Faragò. I rigori? Li batte chi se la sente”.