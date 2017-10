CAGLIARI, LOPEZ: "PERSI TRE PUNTI"

29 ottobre 2017

Diego Lopez è rammaricato per la sconfitta contro il Torino. "La difesa a 4 per le caratteristiche dei giocatori non andava bene. Penso che oggi abbiamo perso tre punti, abbiamo fatto molti errori tecnici - ha spiegato l'allenatore uruguayano -. Dovevamo fare male al Torino soprattutto nel primo tempo, quando erano in difficoltà. C'è rammarico per il risultato. Si poteva fare risultato, le partite vanno chiuse e dovevamo farlo nel primo tempo".