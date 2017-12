CAGLIARI, LOPEZ: "PER LA FIORENTINA SARA' DURA AFFRONTARCI"

21 dicembre 2017

Diego Lopez prova a dimenticare la sconfitta di sabato scorso contro la Roma ed è già proiettato alla sfida che il suo Cagliari dovrà affrontare domani con la Fiorentina. “La classifica? Non la guardiamo, la prestazione di sabato è stata ottima. Domani arriva un avversario forte fisicamente, con molta qualità e che sta facendo risultati, forse meno efficace in trasferta. Sarà una partita dura per entrambi: noi vogliamo rendere dura la vita alla Fiorentina, ma dipenderà da quel che saremo capaci di fare”.