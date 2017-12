CAGLIARI, LOPEZ: "DOBBIAMO CONTINUARE COSI'"

30 dicembre 2017

Ottima vittoria in trasferta contro l’Atalanta per il Cagliari di Lopez che commenta così il match: “Tre punti che valgono tanto, dobbiamo continuare a fare passi avanti. Abbiamo giocato con coraggio pur avendo assenze importanti come quella di Barella. Abbiamo fatto una buona prova ed interpretato bene la gara. Non era facile contro l’Atalanta, hanno ottimi giocatori. Abbiamo fatto gruppo e alla fine il risultato ci ha premiato”.