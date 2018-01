CAGLIARI, LOPEZ: "CROTONE? PUNTA MOLTO SUL GRUPPO"

27 gennaio 2018

“Ci sono le partite dove bisogna allo stesso tempo giocare e lottare: questa è una di quelle. Sappiamo di dover fare bene, contro di loro abbiamo già vinto in casa, ora dobbiamo fare risultato in trasferta". Così il tecnico del Cagliari Diego Lopez presenta la sfida contro il Crotone: “Arriviamo all'impegno con fiducia. Le assenze? Ho già detto che queste squalifiche sono state determinate da errori che dobbiamo eliminare, ma ora siamo pronti a misurarci con questa partita. Gli allenamenti di questi giorni ci hanno dato la consapevolezza che possiamo fare risultato. Crotone? Punta molto sul gruppo, come l'anno scorso. Non saranno spettacolari, ma sono bravi sulle seconde palle, sulle fasce hanno qualità e cercano Budimir e Trotta; c'è anche Ricci, tornato da poco. Zenga, si è inserito bene nella nuova realtà. Dovremo essere bravi a sfruttare le caratteristiche dei nostri attaccanti”.