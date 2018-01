CAGLIARI, LOPEZ: "COL MILAN PARTITA DIFFICILISSIMA"

20 gennaio 2018

Il Cagliari pensa alla sfida contro il Milan. “Sento dire che domani sarà una partita più agevole rispetto a quella contro la Juventus. Non è assolutamente così, sarà una partita difficilissima”. Il tecnico del Cagliari, Lopez, presenta così la gara: “Il Milan al momento è più vicino a noi in classifica ma merita il massimo rispetto, rimane una grande società con una grande storia. La squadra è fortissima, ha carattere e tanta qualità. Per fare punti dobbiamo ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus, ma facendo ancora meglio e giocando in maniera maschia, perché sono convinto che il Milan interpreterà la gara in questo modo. I ragazzi in allenamento mi sono piaciuti, hanno mostrato grande intensità. Questa è la testa giusta per affrontare partite come quella di domani. La sosta? Era giusto staccare un po', infatti abbiamo dato qualche giorno libero, ma non poi troppo”. Su Castan: “In pochi giorni ha dimostrato la sua mentalità: sul campo si fa sentire. Il resto non lo scopro io, conosciamo le sue qualità, viene da un periodo di inattività ma si sta allenando bene. Sono convinto che potrà darci tanto”.