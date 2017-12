CAGLIARI: LOPEZ "A BERGAMO SERVE UNA GRANDE PRESTAZIONE"

29 dicembre 2017

Duro impegno per il Cagliari domani in casa dell'Atalanta, il tecnico della squadra sarda Diego Lopez ha presentato così la sfida: “Sono contento di come hanno lavorato i ragazzi, abbiamo preparato bene questa partita e cercheremo di fare una grande prestazione. Affrontiamo una squadra che sta bene e che sta ottenendo risultati importanti già dallo scorso anno, a parte Dessena e lo squalificato Joao Pedro sono tutti convocati”. Poi sulla sua squadra: “Contro la Fiorentina non siamo stati all'altezza. Cigarini? È un giocatore importante di cui conoscevamo le qualità, si diceva fosse lento ma sono felice che venga riconosciuta la sua importanza. Cragno? Sta migliorando ma bisogna stare attenti alle ricadute. Melchiorri è ancora un po’ indietro fisicamente, in attacco sceglierò uno fra Farias e Sau, stanno meglio”.