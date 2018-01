CAGLIARI, LOPEZ: “CONTRO LA JUVE SERVE CORAGGIO”

5 gennaio 2018

Domani il Cagliari sarà chiamato a compiere l’impresa nella gara contro la Juventus. Nel posticipo delle 20.45 i sardi affronteranno una delle gare sulla carta più complicate della stagione: “Abbiamo recuperato Barella e Dessena – spiega il tecnico Lopez – si sono allenati regolarmente e li abbiamo convocati. Siamo con il morale alle stelle dopo la vittoria di Bergamo, domani ci servirà coraggio per poter affrontare una big potendo dire la nostra. Dovremo giocare da squadra dando il massimo, come collettivo e non con le individualità, la Juve alla prima pecca ti punisce. Dobbiamo essere bravi a dargli fastidio, non dovranno avere il tempo di ragionare”.