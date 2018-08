CAGLIARI, LAVORO PERSONALIZZATO PER RAFAEL

16/08/2018

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del debutto in campionato di domenica sera ad Empoli. Dopo l’attivazione a secco, la squadra è stata suddivisa in due gruppi a seconda dei ruoli dei giocatori: i difensori hanno svolto didattica per la linea difensiva; centrocampisti ed attaccanti sono stati impegnati in esercitazioni per la fase offensiva. Quindi il gruppo si è riunito per effettuare delle esercitazioni di attacco alla difesa alternate su due metà campo. La seduta si è conclusa con una partitella a metà campo, partendo dai calci piazzati. Lavoro personalizzato per Rafael. I sardi si ritroveranno domani mattina per una singola sessione di allenamento.