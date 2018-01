CAGLIARI, JOAO PEDRO IN GRUPPO

2 gennaio 2018

Il Cagliari lavora sodo in vista della delicata sfida di sabato, che vede i sardi impegnati contro la Juventus. Ad Asseminello, oggi, doppia seduta: nella prima parte della giornata attivazione in palestra, poi il gruppo è sceso in campo con esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema. Dopo il pranzo, nel pomeriggio la squadra si è data a una partitella a ranghi misti. Quanto agli infortunati, Joao Pedro si è allenato con il gruppo, Dessena ha proseguito nel lavoro personalizzato. Terapie per Barella.