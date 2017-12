CAGLIARI, JOAO PEDRO A RIPOSO DOPO L'OPERAZIONE

24 dicembre 2017

Vigilia di Natale di lavoro per il Cagliari, reduce dalla sconfitta casalinga di venerdì contro la Fiorentina e già proiettato alla sfida di sabato prossimo contro l'Atalanta alle 15. In mattinata seduta di allenamento ad Asseminello: riscaldamento tecnico ed esercitazioni sul possesso palla. Lopez ha concluso la sessione con una partita a campo ridotto. I rossoblù che non hanno partecipato alla seduta sono stati Dessena (lavoro personalizzato) e Joao Pedro, tenuto a riposo dopo l'operazione alla mano.