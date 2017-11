CAGLIARI, DOPPIETTA DI FARIAS ALL'UNDER 17

16 novembre 2017

Partita di allenamento per il Cagliari oggi alla Sardegna Arena. Circa 500 tifosi rossoblù hanno assistito alla partitella, così come il presidente Tommaso Giulini da bordo campo. La squadra di Lopez ha disputato una partitella di due tempi da mezz'ora ciascuno contro l'Under 17 di Martino Melis: 4-1 il risultato finale per il Cagliari con in evidenza Farias, autore di una doppietta. Le altre reti di Giannetti e Sau. Per l'Under 17 rete di Chong. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.