CAGLIARI, DOPPIA SEDUTA: FARAGO' IN GRUPPO

31 gennaio 2018

Doppio allenamento per il Cagliari ad Asseminello: la sessione di lavoro della mattina ha visto il gruppo prima in palestra poi sul campo per effettuare una serie di esercizi tecnico-tattici. Infine, partitella a pressione. Nel pomeriggio, invece, riscaldamento tecnico, partita tattica e partitella a ranghi misti su campo ridotto. Faragò si è allenato regolarmente con la squadra, personalizzato per Cragno e Miangue.