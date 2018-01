CAGLIARI, DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTO

12 gennaio 2018

Anche il Cagliari è tornato ad allenarsi. Doppia seduta per i rossoblù, che hanno cominciato a preparare l'affascinante sfida di domenica 21 alla Sardegna Arena contro il Milan. In mattinata il gruppo ha svolto lavoro in palestra per poi spostarsi sul campo per effettuare lavoro aerobico. Nel pomeriggio esercitazioni 3 contro 3 e 2 contro 2 con partitelle a tema. In campo anche il nuovo acquisto Castan. Assenti Ionita, Farias e Rafael, ancora in permesso dopo la sosta.