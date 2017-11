CAGLIARI, DOMANI TEST A PORTE APERTE

15 novembre 2017

Il Cagliari domani alle ore 15 si allenerà alla Sardegna Arena in una seduta a porte aperte. Per l’occasione è in programma un test con gli Under 17 di Martino Melis. “Il pubblico - si legge sul sito ufficiale della società sarda - potrà assistere gratuitamente alla partita di allenamento: per i tifosi rossoblù l’opportunità di far sentire alla squadra tutto il proprio calore e sostegno in vista della trasferta di Udine. L’appuntamento è a partire dalle 14.45”.