CAGLIARI, DESSENA: "GIUSTO ANNULLARE IL GOL"

29/09/2018

Daniele Dessena parla del suo gol annullato con il Var. "Sono un ragazzo leale, è stato giusto annullare il gol. Pensavo di averla prima toccata con il fianco - ha detto a 'Sky Sport' - Le proteste? Non erano per la rete annullata, ma per l'ammonizione. Mi sono scusato con l'arbitro perché ho esagerato".