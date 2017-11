CAGLIARI, DEIOLA A RISCHIO

17 novembre 2017

Cagliari proiettato verso la sfida di domenica in casa dell'Udinese: i rossoblù hanno sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento alla Sardegna Arena. Dopo il riscaldamento, il gruppo è stato impegnato in un lavoro situazionale e tattico. Quindi spazio al lavoro strettamente tecnico, con prove di cross e tiri in porta. Lavoro personalizzato per Alessandro Deiola. Domani mattina il Cagliari sarà nuovamente in campo. Al termine della seduta, conferenza stampa per il tecnico Diego Lopez.