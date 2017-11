CAGLIARI, CRAGNO E SAU PARZIALMENTE IN GRUPPO

13 novembre 2017

Dopo una domenica di riposo, Il Cagliari ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti ad Asseminello, in vista della prossima sfida in programma domenica in Friuli in casa dell'Udinese. Il gruppo ha inizialmente svolto attivazione in palestra, poi riscaldamento tecnico in campo, esercitazioni sul possesso palla e lavoro aerobico. A chiudere la sessione, partita su campo ridotto. Alessio Cragno e Marco Sau sono parzialmente in gruppo, allenamento personalizzato invece per Alessandro Deiola. Tutti gli altri a disposizione, a parte i tre nazionali Nicolò Barella, Senna Miangue e Filippo Romagna. Domani mattina nuova seduta di allenamento.