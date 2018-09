CAGLIARI, BARELLA: "VITTORIA MERITATA. NAZIONALE? SCEGLIERA' MANCINI"

03/09/2018

“La partita è andata esattamente come l’avevamo preparata. Venire qui a fare punti, contro una grande squadra come l’Atalanta, non è facile per nessuno. Siamo andati in campo aggressivi, ci siamo meritati questa vittoria". Così Nicolò Barella, match winner in Atalanta-Cagliari, ha commentato i tre punti conquistati dai sardi allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia". "Rispetto ad Empoli è cambiato l’atteggiamento. Contro il Sassuolo siamo stati sfortunati ma oggi abbiamo dato tutto dal primo all’ultimo minuto. Questa è la mentalità giusta per la salvezza. Vincere fa sempre bene, farlo sul campo di una squadra come l’Atalanta è un segnale importante. Nazionale? Cercherò di dare il massimo ed eventualmente di essere utile alla squadra, poi il mister farà le sue scelte”.