CAGLIARI, ANCORA PERSONALIZZATO PER DESSENA

27 dicembre 2017

Prima di aver ricevuto la notizia della stangata per Joao Pedro, il Cagliari si è ritrovato in mattinata per la seduta di allenamento ad Asseminello. Lopez lavora duro per preparare il match contro l'Atalanta, sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Dopo riscaldamento tecnico e lavoro aerobico, l'allenatore rossoblù ha dato l'ordine per una partitella a ranghi misti. In chiusura cross e tiri in porta. Continua a lavorare con programma personalizzato Daniele Dessena.