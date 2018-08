CAGLIARI: ANCORA A PARTE CEPPITELLI

22/08/2018

Doppia seduta di allenamento per il Cagliari in vista del debutto casalingo in campionato: domenica sera alla Sardegna Arena alle 20.30 arriva il Sassuolo. Ad Asseminello la squadra di Rolando Maran ha lavorato al mattino divisa in due gruppi: mentre un gruppo svolgeva un lavoro specifico sulla forza, l'altro si dedicava alla tattica. Ai box Ceppitelli, si è allenato a parte Rafael.