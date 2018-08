CAGLIARI, ALLENAMENTO IN GRUPPO PER IONITA

29/08/2018

Doppia seduta di allenamento in giornata per il Cagliari in vista della partita di domenica sera a Bergamo. Mattinata prevalentemente incentrata sulla parte atletica: esercizi di core stability, circuito di forza in palestra e cambi di direzione in campo. Nel pomeriggio spazio a tecnica e tattica. A chiudere la sessione una partitella a ranghi misti. Artur Ionita è regolarmente in gruppo; Lucas Castro ha effettuato gran parte dell’allenamento con la squadra. Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Rafael.