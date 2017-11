CAGLIARI: 5-0 NEL TEST CONTRO L'UNDER 17

2 novembre 2017

Il Cagliari ha disputato questo pomeriggio un test contro l'Under 17 di Martino Melis alla Sardegna Arena. Due tempi da 30' ciascuno, 5-0 il risultato finale. Ha aperto le marcature Giannetti, che ha messo dentro di testa sul secondo palo un cross da destra di van der Wiel. Quindi il gol di Dessena, innescato da un raffinato lob filtrante in posizione centrale da parte di Sau. In rete anche Farias (tap-in da pochi passi su cross dalla sinistra di Miangue), Joao Pedro (destro sul primo palo appena entrato in area dalla sinistra) e Pavoletti, che ha colpito di testa su cross da destra di van der Wiel. Nell'Under 17 impegnato tutta la gara Federico Melchiorri, già in campo sabato scorso con la Primavera.