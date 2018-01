CACERES: "ALLA LAZIO PER DARE TUTTO"

17 gennaio 2018

Conferenza stampa di presentazione per Martin Caceres, ufficialmente un giocatore della Lazio. Vestirà la maglia numero 22: "Il mio primo gol in Italia? L'ho realizzato proprio alla Lazio ed oggi sono molto contento di esser approdato in questo Club. Ringrazio l’Hellas Verona per avermi fatto ritrovare dopo i sei mesi trascorsi in Inghilterra. Dalla prima partita in poi darò il massimo con la maglia della Lazio. In questi primi due giorni mi sono trovato molto bene, lo spogliatoio è giovane e ricco di persone molto semplici. Ci troviamo in una buona posizione di classifica in Serie A, il gruppo ha condotto finora un ottimo campionato e personalmente mi metterò a disposizione del mister provando a dare il massimo".