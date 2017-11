CABRINI: "ERRORI MACROSCOPICI DEI VERTICI"

14 novembre 2017

"Sono dell'avviso che bisogna sicuramente cambiare pagina, trovare i responsabili di questa situazione, di questa gestione, perché sicuramente è mancata la gestione della filiera, dello sviluppo di tutte le nazionali e lo sviluppo di un sistema che purtroppo non è cresciuto mentre in passato ci ha dato grandi risultati". E' l'opinione di Antonio Cabrini, campione del mondo con la Nazionale 1982, sulla clamorosa eliminazione degli azzurri nel playoff per il Mondiale. "Oggi purtroppo non ci possiamo permettere di raggiungere grandi traguardi, abbiamo ragazzi italiani interessanti che stanno in panchina ogni domenica", ha spiegato l'ex ct della Nazionale femminile a Radio Capital.