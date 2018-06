BUSACCA: "VAR? CI AIUTERA', SPERIAMO NON CI SIANO INTOPPI"

11/06/2018

Tre giorni all'avvio del Mondiale in Russia, il primo che vedrà l'introduzione del VAR. Intervistato ai microfoni di Radio Rai Uno l'ex arbitro internazionale ed attuale responsabile del dipartimento arbitrale Fifa Massimiliano Busacca si è detto soddisfatto del progetto tecnologico: "Siamo molto contenti, dovremo guardare a ogni dettaglio e permettere alla competizione di essere giocata in modo corretto. La tecnologia ci può aiutare, dobbiamo essere bravi a saperla utilizzare senza abusarne. Se ci dovesse essere una decisione sbagliata, interverrà la tecnologia. L'arbitro dovrà scendere in campo scordandosi di avere questo supporto. Speriamo che non ci siano problemi tecnici. In ogni caso dovremo anche essere pronti al piano B. Davanti al video comunque andranno solo gli arbitri pronti a effettuare le scelte col VAR. Andranno comunque in campo solo coloro che si sono dimostrati pronti nel corso della preparazione".