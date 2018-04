Burdisso smentisce Tare e Parolo: "Hanno detto cose non vere"

12 dicembre 2017

"Non ho mai detto all'arbitro Giacomelli che Immobile non mi ha toccato. E mi spiace che Tare abbia detto certe cose, e ancor più mi dispiace che le abbia dette Parolo. Io all'arbitro ho solo detto che era un affare tra me e Immobile, poi le immagini le avete viste tutti, e le ha pure viste l'arbitro al Var, l'arbitro ha fatto il suo lavoro. Io non ho fatto niente: e quello che succede in campo finisce in campo, per quanto mi riguarda".



Sono le parole di Nicolas Burdisso a Sky Sport, sull'episodio alla fine del primo tempo di Lazio-Torino, episodio che ha messo a soqquadro l'umore a Casa-Lazio, arrivando a proteste a ogni livello e a ipotesi estreme.

Il difensore granata, protagonista del "faccia a faccia" con Ciro Immobile, ha aggiunto: "A me spiace dover parlare di episodi così. Che succedono in campo e che lì devono restare".

Ma un cartellino giallo -gli chiedono- lo meritava anche lei?

"E perché? Io non ho fatto niente. Io mi sono rivolto a Immobile per parlare, poi è accaduto quel che si è visto. Ma per me l'episodio era chiuso a quel punto, era un affare tra me e Immobile. Poi è intervenuto l'arbitro che ha solo fatto il suo lavoro. Ma, ripeto, non è vero quello che hanno detto a fine partita Tare e Parolo, ovvero che io sarei andato dall'arbitro a dire che Immobile non mi aveva toccato".