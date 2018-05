Buffon: "Il Psg? Mi prendo una settimana e poi decido"

21 maggio 2018

"Il Psg ? Ho bisogno di prendermi una settimana per stare sereno, esaminare tutte le cose a bocce ferme. Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni giuste non sull'onda dell'emotività ma della razionalità". Gigi Buffon non conferma le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni, secondo cui il dopo Juve sarà con la maglia della squadra campione di Francia, e non svela il futuro. "La Nazionale? Visti i dubbi levo tutti dall'imbarazzo".

"Non è obbligatorio leggere i giornali e guardare la tv - ha detto Buffon a proposito dei rumors di mercato in occasione della partita d'addio di Andrea Pirlo a San Siro. Capitolo Nazionale: "Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso".