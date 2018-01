BUFFON: "GRAZIE, SPERO DI NON DELUDERVI MAI"

28 gennaio 2018

"Avete partecipato in massa, mi sono arrivati miriadi di auguri e tutto questo ha reso questa giornata, gia' speciale di suo, ancora piu' dolce". Con queste parole Gigi Buffon ha voluto ringraziare tutti quelli che gli hanno fatto gli auguri in occasione del suo 40esimo compleanno. In un videomessaggio su Twitter, il capitano della Juventus e della Nazionale ha aggiunto: "Spero di non deludere mai chi crede in me e che ha di me un'opinione positiva. Grazie a tutti quanti e da domani si pensera' al 41esimo".