Buffon e Gli Autogol: "Non bestemmio e non scommetto"

30 maggio 2018

Un'intervista esilarante, sempre col sorriso stampato sui denti. Gigi Buffon si è concesso alle grinfie de Gli Autogol che, con le loro imitazioni da Conte a Chiellini fino allo stesso portiere, hanno tirato in mezzo l'ex capitano di Juventus e Nazionale tra battute e risate. "Non bestemmio e non scommetto" ha precisato Buffon, rispondendo alla propria parodia spiegando anche cosa sono i "fruttini" diventati famosi dopo lo sfogo post Real Madrid contro l'arbitro Oliver.