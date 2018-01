Buffon compie 40 anni: le sette parate più importanti della carriera

28 gennaio 2018

Gianluigi Buffon compie i suoi primi 40 anni e quel che ne consegue è un omaggio doveroso a colui il quale viene considerato come il portiere italiano più forte di tutti i tempi. Abbiamo ripercorso la sua carriera in sette parate importanti, tra le centinaia di pregevole fattura con cui ha emozionato, trasversalmente, gli appassionati ed i tifosi di calcio di tutti i colori. Dall'esordio con la maglia del Parma, a soli 17 anni, nel 1995, quando fermò da solo il Milan di Baggio, Weah e Boban, fino all'ultima stagione in Champions League, culminata con la finale e costellata di grandi interventi (come quella su Fekir a Lione). Il tutto, passando attraverso altre notti magiche, su tutte quella di Berlino del 2006, in cui si oppose magistralmente a Zidane, prima di sollevare al cielo la Coppa del Mondo. Il suo percorso, che potrebbe prolungarsi di un anno, sta comunque volgendo inesorabilmente al termine e, a questo punto, una sola è la domanda che incuriosisce gli amanti del calcio: chi sarà il suo erede? Nel frattempo Gigi si gode i suoi 40 anni e i tanti record e trofei accumulati in bacheca.