BUFFON, ADDIO AL RECORD DI MALDINI

16 gennaio 2018

Dopo i Mondiali in Russia, Buffon deve dire addio anche a un altro traguardo prestigioso prima di chiudere la sua straordinaria carriera: il record di presenze in Serie A. Il portiere della Juve quasi certamente non sarà tra i pali nemmeno contro il Genoa e in tal caso non potrà raggiungere il primato di Paolo Maldini (647 presenze). Anche giocandole tutte fino alla fine del campionato, il capitano bianconero potrebbe arrivare infatti al massimo a 646 gare giocate.