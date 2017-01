Buffon a Cassano: "Non smettere, facci divertire ancora"

31 gennaio 2017

"Non devi smettere, facci divertire ancora un anno e mezzo. Il calcio ha bisogno di te". Messaggio di Gigi Buffon ad Antonio Cassano. I due si sono ritrovati nel salotto di Tiki Taka e hanno dato scena a un siparietto molto genuino e simpatico. Il portiere della Juventus ha esordito con una battuta ("Ancora circola?") e poi ha spronato Fantantonio a non smettere di giocare dopo la rescissione con la Sampdoria: "Regalaci l'ultimo botto, gioca alla grande ancora per un anno e mezzo". Complimenti ricambiati dal barese: "Tu dovresti giocare fino a 50 anni". Pronta la risposta: "L'importante è non diventare ridicoli...".