BRUNO PERES: "RIMASTO QUI PER AMORE DELLA ROMA"

1 febbraio 2018

Bruno Peres, esterno della Roma, ha spiegato il motivo del suo “no” al Genoa nella trattativa che avrebbe portato Laxalt in giallorosso. “Ho preso la decisione di restare alla Roma - scrive su Instagram il brasiliano - quello che mi ha convinto è stato l'amore per questa città, per questi colori e per la gente della Roma…voglio riscattarmi e aiutare in ogni modo possibile i compagni. Sempre Forza Roma”.