Bruno Giordano: "Mezz'ora di grande Napoli non può bastare"

2 novembre 2017

"Mezz'ora di grande calcio non può bastare in Champions League. In sfide come contro il City serve la partita perfetta per 95'". L'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, non ha girato intorno alla sconfitta azzurra in Europa: "In Italia ci sono meno difficoltà perché avversari così non ce ne sono, ma non si possono fare calcoli. Scendere in Europa League sarebbe estenuante". Infine su Ghoulam: "Assenza pesante sulla sinistra".

"Contro queste grandi squadre come il Manchester City non basta giocare bene solo 30 minuti: va fatta la partita perfetta per 95 minuti. Il City è una di quelle squadre contro le quali una disattenzione viene pagata a caro prezzo, al Napoli è successo nella passata stagione anche contro il Real. Rispetto alla doppia sfida contro gli spagnoli dell’anno scorso, forse gli azzurri hanno subìto meno il fascino del nome: il Napoli è sulla buona strada, ma ci vuole ancora tempo".



Meno problemi, invece, in Italia: "Ha meno difficoltà perché avversari così praticamente non ne trova. Anche il discorso sulla panchina corta lascia il tempo che trova: secondo me Sarri, in alcune sfide di campionato, poteva disporre le cosiddette secondo linee e vincere ugualmente. Non è possibile che ci sia più concentrazione in campionato: un calciatore vive e lavora per giocare partite come quelle contro il City. È chiaro che, a bocce ferme, hai più possibilità in Serie A, ma quando entri in campo questi calcoli non esistono. Oltretutto, finire in Europa League non è che sia meno estenuante del rimanere in Champions. Ai miei amici dicevo che bisognava arrivare secondi oppure quarti, ma se finiremo in Europa League, sono sicuro che la squadra onorerà ugualmente l‘impegno".



Intanto l'altra brutta notizia è l’infortunio di Ghoulam: "La sua assenza è molto pesante, il Napoli perde tanto perché sviluppa l’80% del gioco su quel binario: mi auguro per loro che Mario Rui possa essere all’altezza. In campionato è una mancanza che può assorbire, perché è forte, mentre in Champions la vedo dura. Chi sarà l’avversario più temibile in campionato? Sicuramente la Juventus”.