BRASILE, TITE ESCLUDE DOUGLAS COSTA: "HA MANCATO DI RISPETTO"

21/09/2018

Il commissario tecnico del Brasile Tite, intervenuto in conferenza stampa in vista della presentazione della lista di convocati per i prossimi match dei verdeoro, ha spiegato il perché dell'esclusione di Douglas Costa dall'elenco: "Ci sarà occasione per tutti quelli che sono rimasti fuori. Nello specifico, per quanto riguarda Douglas Costa, non è stato convocato per due fattori: l'infortunio e l'incidente successo in campionato. E' un atto che ha mostrato mancanza di disciplina". Escluso per motivi disciplinari, dunque il bianconero sarebbe stato fuori anche nel caso in cui non fosse arrivato il guaio fisico nella sfida di Valencia.