Brasile, è morto Valdir Peres: Paolo Rossi gli segnò una storica tripletta

24 luglio 2017

Scelto dal ct Telè Santana per quei Mondiali per l'abilità nel parare i rigori, in Spagna Valdir Peres non ebbe mai la chance di mostrare quella sua dote e invece gli rimase impressa per sempre l'immagine di Paolo Rossi, che quel giorno gli segnò tre reti. "Uno dei miei incubi peggiori - ripeteva spesso a proposito di Pablito - Ma rimango convinto che se rigiocassimo quella partita, la Seleçao vincerebbe dieci volte su dieci".