BONINSEGNA: "DIMOSTRARE DI ESSERE PIU' FORTI DELLA SVEZIA"

13 novembre 2017

"Vorrei festeggiare il mio compleanno con un bel regalo della Nazionale". Anche un grande ex centravanti azzurro come Roberto Boninsegna sara' stasera a San Siro per seguire la partita Italia-Svezia e tifare per gli azzurri. Oggi l'ex campione compie 74 anni, "spero mi facciano un regalo" dice a "Radio anch'io sport". Incalzato dalle domande dei conduttori, Boninsegna pronostica tra il serio e il faceto un risultato di "3-0 per l'Italia, con gol di Immobile e, se subentra, anche di Eder. Il fatto è - ha spiegato poi Boninsegna - che loro sono una buona squadra, ma noi siamo tecnicamente e tatticamente superiori alla Svezia, quindi il nostro successo ci sta tutto".