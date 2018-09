BOLTON, DARBY COSTRETTO AL RITIRO PER PROBLEMI NEUROLOGICI

18/09/2018

Brutte notizie in casa Bolton che ha comunicato, sul proprio sito ufficiali, il ritiro immediato del difensore Stephen Darby. Al 29enne, secondo quanto riportato dal sito del club che milita in Championship, è stata diagnosticata una malattia al motoneurone non specificata e dunque, per problemi neurologici gravi, ha deciso di appendere le scarpette a chiodo. Il classe '88 è cresciuto nelle giovanili del Liverpool.