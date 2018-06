Bolt ci crede ancora: si allena per debuttare ad Old Trafford

31 maggio 2018

Per Usain Bolt il sogno di debuttare come calciatore finalmente sta per diventare realtà. Potrebbe concretizzarsi quello che per il 31enne giamaicano, recordman dei 100 e 200 metri, è un sogno da sempre. Bolt, si sta allenando in questi giorni con il club norvegese del Stromsgodset a Drammen, 40 km a sud-ovest di Oslo con la speranza di poter entrare in campo nell'amichevole dello Stromsgodset contro la nazionale norvegese Under 19 martedì. "Se riesco a giocare un paio di minuti sarebbe bello", ha detto Bolt ai giornalisti pesantemente sudato dopo la sessione di allenamento. "Sono qui per cercare di mettermi in forma per la partita di Manchester il prossimo fine settimana".



Il piu' grande sprinter di tutti i tempi si sta preparando al suo debutto da calciatore per una partita di beneficenza il prossimo 10 giugno all' Old Trafford, lo stadio del Manchesrer United squadra di cui è tifoso in una selezione Mondiale contro una di celebrità inglesi guidata dal cantante Robbie Williams. Il fenomeno giamaicano nei mesi scorsi si e' allenato anche con il Borussia Dortmund , in Germania.