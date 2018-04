BOLOGNA: TERAPIE PER KRAFTH

27 marzo 2018

Per il Bologna sabato ci sarà l’esame contro la Roma nella sfida interna in programma alle 12.30. La squadra si è allenata oggi agli ordini del tecnico Roberto Donadoni in un’unica seduta mattutina iniziata con le esercitazioni tecnico-tattiche e conclusa con una partitella a tema. Si è allenato con il resto del gruppo Riccardo Orsolini, mentre ha svolto ancora terapie Emil Krafth.