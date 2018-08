BOLOGNA, TERAPIE PER DESTRO E DONSAH

17/08/2018

Il Bologna sta ultimando la preparazione in vista della prima di campionato contro la Spal, a due giorni dall’esordio la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio per una serie di esercitazioni tattiche e prove di movimenti d’attacco. Tutti in gruppo a disposizione di Inzaghi ad eccezione di Mattia Destro (terapie e allenamento differenziato) e di Godfred Donsah (terapie).