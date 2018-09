BOLOGNA: TERAPIE PER DA COSTA, PAZ, PALACIO E DONSAH

03/09/2018

Il Bologna, senza gli otto convocati dalle rispettive Nazionali, si è ritrovato a Casteldebole per iniziare le due settimane di preparazione alla partita di Genova. Riscaldamento atletico ed esercitazioni tecniche per i rossoblu' di Inzaghi: Angelo Da Costa, Nehuen Paz, Rodrigo Palacio e Godfred Donsah hanno svolto terapie. Domani la preparazione dei rossoblu' continuera' con una doppia seduta di allenamento, alle 10 e alle 17:30. Gli allenamenti si svolgeranno su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura del terreno principale.